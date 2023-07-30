“مفاجآت صيف دبي” .. أجواء من البهجة والمرح وفرص الفوز بجوائز قيمة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تضفي الدورة الـ 26 من “مفاجآت صيف دبي” – التي انطلقت في 29 يونيو الماضي وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل وتنظمها سنويا مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة – أجواء البهجة والمرح على سكان إمارة دبي وزوارها وتمكنهم من قضاء أوقات ممتعة خلال فصل الصيف مع فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وبحسب “وام”، قالت سهيلة غباش المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة – في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ” وام” – إن “مفاجآت صيف دبي” تضم هذا العام قائمة متميزة من الأنشطة والفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة من بينها “بيت ذا هيت” التي تضم سلسلة من الحفلات الموسيقية الأسبوعية الحية بمشاركة أشهر الفنانين العالميين والمحليين خلال شهري يوليو وأغسطس وفعالية “عالم الخيال” التي تشمل مجموعة واسعة من أفلام الصيف الناجحة والمسابقات المشوقة.

وأشارت غباش إلى العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمتاجر للمتسوقين خلال فترة المفاجآت إلى جانب فرصة الدخول في السحوبات التي تتضمن مجموعة من الجوائز القيمة وباقات الإقامة التي تقدمها بعض أفضل الفنادق والمنتجعات في دبي.

وقالت : نحرص خلال فصل الصيف على تقديم الكثير من التجارب لسكان وزوار دبي ولاشك أن “عالم مدهش” هو من الوجهات المفضلة للعائلات حيث يستمر هذا العالم المليء بالمغامرات والمرح حتى 27 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي ويقدم الكثير من الأنشطة المناسبة للعائلات والصغار كل يوم ويحصل زواره على فرصة خاصة أسبوعياً للقاء الشخصيات المفضلة في دبي “مدهش” و”دانة” إضافة إلى المشاركة في ورش العمل التعليمية وتجربة الألعاب المشوقة وغيرها العديد من الفعاليات المصاحبة .

من جانبه قال محمد فراس عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن قطاع التجزئة في دبي يواصل على مدار العام تقديم كل ما هو جديد للمتسوقين ما يعزز من مكانة المدينة لتصبح وجهة التسوق المفضلة على مستوى العالم، ولتحقيق ذلك تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من المهرجانات والفعاليات المتعلقة بالتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر مفاجآت صيف دبي ومهرجان دبي للتسوق ومهرجان دبي للمفروشات ومهرجان دبي للمأكولات ومهرجان الأضواء “ديوالي” إلى جانب إطلاق تشكيلات للأزياء وغيرها من الفعاليات التي تلعب دوراً مهماً في زيادة أعداد الزوار ونمو المبيعات.

وأكد أن هذا النجاح الإستثنائي الذي حققته الإمارة في هذا الجانب يعكس تضافر الجهود والتعاون النموذجي بين القطاعين العام والخاص وكافة الشركاء المحليين والدوليين الذين يسهمون في تعزيز القطاع وضمان ازدهاره.

وقال عريقات: إن التزامنا المتواصل بتحقيق التقدم والارتقاء بقطاع التجزئة في دبي يدفعنا دائماً إلى السعي والبحث عن طرق جديدة لمواكبة تطلعات سكان المدينة وزوارها وضمان تجاوز توقعاتهم عاماً بعد عام؛ وفي هذا السياق نحن نحتفل الآن بالدورة السادسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي والتي تضم أجندة مميزة من الفعاليات والحملات الترويجية والتخفيضات والجوائز الرائعة مثل حملات “مفاجآت صيف دبي” اليومية والفاتورة الرابحة وعطلة نهاية الأسبوع بلا قيمة مضافة والتخفيضات النهائية الكبرى بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بالتعاون مع شركات قطاع التجزئة مثل فعاليات 12 ساعة من التخفيضات الحصرية وبرنامج “مليونير شير” مع “مجموعة ماجد الفطيم” وفعالية صيف لا ينسى مع برنامج الولاء “بلو” الخاص بمجموعة “الفطيم” وفعالية تسوق واربح سيارة “كاديلاك إسكاليد” مع ميركاتو و”مليونير آمبر” مع “مجموعة الطاير” وغيرها حيث سيتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة خلال فترة الصيف وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة مع فرص الربح الوفير والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

من جهته أشار عبدالله الأميري مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن السحوبات والجوائز تعتبر من الفعاليات الرئيسية التي يتم التركيز عليها أثناء التخطيط للمهرجانات الكبرى التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فهي ليست مجرد عنصر ترفيهي فحسب بل تعكس التزام المؤسسة بالشفافية والمصداقية وتضمن لكل المشاركين فرص عادلة للفوز ما يعزز الثقة في تجربة التسوق ويشجع سكان المدينة وزوارها على المشاركة.

وقال إن وراء الكواليس هناك عملية كبرى وآلية ضخمة للسحوبات لا يعلم عنها الكثير تتم من قبل فريق مؤهل يعمل بجد لإدارة عمليات السحوبات في المدينة بما فيها التذاكر والقسائم والاختيارات والمبيعات وغيرها، معربا عن فخره بالنجاحات التي حققتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إدارة السحوبات والإعلان عن الفائزين خلال السنوات الماضية لهذا الحدث.

وأضاف أن السحوبات والجوائز الخاصة بـ “مفاجآت صيف دبي” تعتبر من أبرز الفعاليات التي يتشوق إليها المتسوقون وسكان وزوار المدينة كل عام وهي أحد أسباب نجاح هذا الحدث الصيفي، منوها إلى أن المتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق المشاركة حتى 3 سبتمبر المقبل سيحصلون على قسائم رقمية لدخول السحوبات مع فرصة للفوز بسيارة “نيسان أكس-تريل 2023 “الجديدة كما سيتم اختيار ستة فائزين عشوائياً للفوز بست سيارات جديدة.

ولفت الأميري إلى أنه يمكن لأي شخص ينفق 40 درهماً عبر تطبيق “اي ديلز” حتى 30 سبتمبر المقبل أن يحظى بفرصة الحصول على جائزة بقيمة مليون درهم نقداً ولأي شخص ينفق 60 درهماً الفوز بجائزة “مفاجآت صيف دبي” الكبرى البالغة 2.5 مليون درهم بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى المقدمة خلال المفاجآت حيث يمكن للمتسوقين في “ميركاتو مول” أو “تاون سنتر” حتى نهاية الحدث الحصول على فرصة للفوز بسيارة “كاديلاك إسكاليد” الرياضية الفاخرة والعديد الجوائز المقدمة من “مول الإمارات” و”سيتي سنتر مردف”.



