نشكركم على متابعتكم خبر اختتام منافسات مهرجان هجن الظبي بميدان الذيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 08:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت منافسات سباقات مهرجان هجن الظبي للملاك ذوي الأعداد المحدودة والشباب والمضمريين ذوي الخبرة بنسختة الرابعة على أرضية ميدان الذيد، أمس الأحد.

وتضمن السباق الختامي 5 أشواط، فازت بالشوط الأول “راهية” لمحمد سيف بن حفشه بزمن 04.35.24 دقيقة وبالشوط الثاني ” تغرودة” لعبد الله سالم سهيل المهري بتوقيت 04.39.05 دقيقة وبالشوط الثالث ” العزوم ” لعبد الله جعفر بن مرخان الكتبي بزمن 04.48.89 دقيقة وبالشوط الرابع ” زوبعة” لعلي جمعة بالسبت السويدي بزمن 04.49.08 دقيقة وبالشوط الخامس “الفاتنة” لسلطان سالم الخاصوني الكتبي، بزمن 03.09.36 دقيقة.

وأكد سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن المهرجان شهدت نسخته الرابعة إقبالا كبيرا من ملاك الهجن للمشاركة بهذا المحفل التراثي الكبير مما يؤكد نجاحاته، حيث يعتبر الحضور والمشاركة فيه ناموساً لكل ملاك الهجن نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها.

ولفت إلى حرص النادي على احتضان وتنظيم مهرجانات الهجن تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضرورة المحافظة على التراث العريق لدولة الإمارات وضمان استدامته للأجيال القادمة.



