نشكركم على متابعتكم خبر لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة تعتمد الأسعار الجديدة خلال شهر أغسطس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 05:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارت ارتفاع الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر آب 2023.

وارتفع سعر لتر البنزين 98 من 3 دراهم إلى 3.14 درهم، بما يعادل 14 فلساً، كما ارتفع سعر لتر بنزين خصوصي 95 من 2.89 درهم إلى 3.02 درهم، بما يعادل 13 فلساً، كما ارتفع سعر إي بلس من 2.81 درهم إلى 2.95 درهم، بما يعادل 14 فلساً، وسعر الديزل من 2.76 درهم إلى 2.95 درهم، بما يعادل 19 فلساً.



