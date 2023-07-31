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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار في باكستان

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار شمال غرب باكستان وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

 

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

 

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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