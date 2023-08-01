نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:53 والمد الثاني عند الساعة 20:53 والجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.



