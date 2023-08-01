“غلفتينر” الإماراتية تفوز بجائزة الميدالية الذهبية المرموقة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حصلت شركة “غلفتينر”، وهي شركة خاصة ومستقلة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، على ميدالية “روسبا” الذهبية المرموقة للسنة السادسة على التوالي لأدائها الاستثنائي في مجال الصحة والسلامة طوال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022.

وبحسب “وام”، اختارت لجنة التحكيم الخاصة بجوائز “روسبا” رسميًا، شركة “غلفتينر” لالتزامها بالحفاظ على أماكن عمل آمنة وإعطاء الأولوية لسلامة موظفيها ورفاههم طوال عام 2022، وجهودها لضمان ثقافة السلامة والتمسك بأعلى المعايير في الصحة والأمن.

وقال أندرو هاد، مدير العمليات في الشركة: “نود أن نعرب عن خالص امتناننا لكل فرد من فريق العمل لدعمهم القيم في تحقيق هذا الإنجاز الرائع. إن الالتزام الجماعي والجهود الحثيثة لموظفينا هي التي جعلت الحصول على هذه الجائزة ممكنًا”.



