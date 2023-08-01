نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعتمد تعيين مبارك المنصوري رئيساً لمجلس إدارة “المعاشات والتأمينات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قراراً بتعيين معالي مبارك راشد المنصوري رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وشغل معاليه منصب الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار منذ عام 2008، كما شغل منصب محافظ المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة من 2014 إلى عام 2020، وشغل منصب مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد من عام 2000 الى 2008، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس إدارة إتصالات، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غرب فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.



