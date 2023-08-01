1.3 مليار درهم صافي أرباح “الدار” في الربع الثاني من 2023 والإيرادات 3.2 مليارا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حققت مجموعة “الدار العقارية” صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 52%، مدفوعا بمبيعات قياسية للمشاريع التطويرية ومساهمات قوية من محفظة الدخل المتكرر، فيما بلغت قيمة الإيرادات نحو 3.2 مليار درهم متمثلة في ارتفاع يصل إلى 21% على أساس سنوي.

وبحسب “وام”، سجلت “الدار” أرباحا صافية للنصف الأول من 2023 بقيمة 2.1 مليار بارتفاع يعادل 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت إيرادات بـ 6.3 مليار درهم بارتفاع نحو 18%، وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية في النصف الأول نحو 2.7 مليار درهم، منها 1.4 مليارا هي الأرباح الإجمالية للدار في الربع الثاني من 2023.

ويعزى النمو عبر منصة الدار، إلى استمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية، وتسجيل مبيعات ربعية قوية، والمساهمات المتنامية من محفظة الدخل المتكرر المدفوعة بقوة الأداء التشغيلي وزيادة نشاط التأجير وارتفاع معدلات الإشغال وإيرادات الإيجار.

وبلغت مبيعات المشاريع التطويرية للشركة في النصف الأول نحو 11.6 مليار درهم، مع إطلاق 10 مشاريع جديدة منذ مطلع العام الجاري إلى الآن، فيما حققت نموا قويا في الإيرادات المتراكبة للمشاريع التطويرية بقيمة 24.4 مليار درهم وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي في السوق، ما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وساهمت عمليات الاستحواذ التي تمت خلال عام 2022 في تسريع النمو، وتحقيق عوائد قوية، والمساهمة بشكل إيجابي في صافي الأرباح، ومن بين أبرز الصفقات التي نفذتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، الاستحواذ على جزيرة الفاهد ، ودخول مشاريع مشتركة مع “دبي القابضة” و”مبادلة”، فيما تضمنت الصفقات التي تمّ الإعلان عنها في الربع الثالث من عام 2023 استثماراتٍ بقيمة 350 مليون درهم لتأسيس مدرسة “كرانلي البحرين” والاستحواذ على مدرستين إضافيتين هما مدرسة “كينت كولج دبي” ومدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة، بالإضافة إلى الاندماج الاستراتيجي لمنصة الدار للعقارات مع مجموعة “التزام” لإدارة الأصول.

وفي هذا السياق قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: “حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023 نتيجة للتنفيذ الفعال لاستراتيجية النمو التحولي الطموحة والأساسيات القوية للاقتصاد الكلي، وساهم تحسن ثقة المستهلكين والأعمال في تعزيز الطلب المحلي، ما دعم زيادة مبيعات المشاريع التطويرية وارتفاع معدلات الإشغال عبر محفظة الأصول الرئيسية للشركة. ويعد ذلك نتيجة مباشرة للمبادرات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية الناجحة، والتي جعلت من دولة الإمارات وجهة رائدة للأعمال والاستثمار والاستقرار. وتواصل الدار تعزيز سجلها الحافل بالإنجازات مستفيدةً من الفرص الكبيرة لتوفير قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة”.

من جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: “تواصل الدار تنفيذ استراتيجيتها للنمو التحولي، وتعمل اليوم على نطاق أوسع مما كانت عليه قبل عامين، فقد نجحنا في إطلاق 10 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام، وهذا أكثر مما حققناه خلال عام 2022 بأكمله. كما دعمنا محفظتنا الاستثمارية بعمليات استحواذ جديدة لتزداد بذلك القيمة الإجمالية لمحفظة أصول الدخل المتكرر لشركة الدار بنسبة الثلث تقريباً خلال الـ 12 شهراً الماضية، وأثبت نموذجنا التشغيلي فعاليته في تسريع وتيرة النمو. ونتطلع إلى إطلاق مشاريع تطويرية في دبي ورأس الخيمة خلال الأشهر المقبلة، وتوظيف المزيد من رأس المال لتنويع محفظة العقارات الاستثمارية”.

– أداء وحدات الأعمال في “الدار للتطوير”.

ارتفعت عائدات شركة “الدار للتطوير” في الربع الثاني من 2023 بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار درهم مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 715 مليون درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة. كما ارتفعت إيرادات النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% لتصل إلى 3.9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

وبلغت مبيعات المجموعة في الربع الثاني من 2023 مستوى قياسياً بـ 7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 125% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت مبيعات المجموعة للنصف الأول منه بنسبة 117% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 مليار درهم ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية ونصف سنوية تسجلها الشركة على الإطلاق، مدفوعة بالعدد القياسي من عمليات إطلاق المشاريع والطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين في الإمارات.

وحققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 24.4 مليار درهم للنصف الأول من العام، ما يبشر بنمو إيراداتها في الإمارات ومصر خلال السنوات الأربع المقبلة.

– العمليات في دولة الإمارات.

بلغ إجمالي مبيعات الدار للربع الثاني من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 6.4 مليار درهم بزيادة قدرها 156% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بقوة الطلب على المخزون الحالي من عمليات الإطلاق التي جرت في الربع الأول بالإضافة إلى عمليات الإطلاق الجديدة في الربع الثاني بما في ذلك مشاريع الكاسر، و”ريمان ليفينج 2″، و”ذا سورس 2″، وارتفعت مبيعات الشركة للنصف الأول 2023 في دولة الإمارات بنسبة 164% على أساس سنوي إلى 10.6 مليار درهم.

ووصلت مبيعات العملاء الدوليين والمقيمين إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023، ويؤكد ذلك على تنامي مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والاستقرار وأيضاً على نجاح الدار في اجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين والمقيمين. وبلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2023 من المشترين الدوليين والمقيمين 5.2 مليار درهم، ويمثل ذلك زيادة قدرها أربعة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وبلغت الإيرادات المتراكمة 19.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 65% منذ بداية العام حتى تاريخه بمتوسط مدة قدره 29 شهراً، فيما بلغت التحصيلات النقدية 1.55 مليار درهم.

العمليات في مصر.

ساهمت “سوديك” بمبلغ 158 مليون درهم في إيرادات “الدار للتطوير” للربع الثاني من العام، إذ وصلت إيراداتها للنصف الأول من عام 2023 إلى 335 مليون درهم، فيما بلغت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 72 مليون درهم، وبلغت الإيرادات المتراكمة للشركة 4.5 مليار درهم بمتوسط مدة قدره 25 شهراً، ما يبشر بنمو إيرادات الشركة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

– الدار للاستثمار.

وصلت إيرادات “الدار للاستثمار” خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 1.2 مليار درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي، بينما شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للربع الثاني 2023 زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 499 مليون درهم، ووصلت إيرادات النصف الأول من عام 2023 إلى 2.5 مليار درهم، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 42% على أساس سنوي، بينما وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى أكثر قليلاً من 1.0 مليار درهم.

وشهدت أعمال الاستثمارات الرئيسية زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 35 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 67 مليون درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مساهمات عمليات الاستحواذ في عام 2022. وتعزز أداء الوحدة كذلك مع النمو القوي “لمنصة الدار للعقارات” المكونة بشكل رئيسي من شركتي “خدمة” و”بروفيس”.

وارتفعت أرباح الدار للعقارات في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 59 مليون درهم مدفوعة بمساهمات عمليات الاستحواذ الجديدة والنمو القوي للأعمال؛ حيث استحوذت على شركة “بساتين” لتنسيق الحدائق بالإضافة أيضاً إلى الاندماج مع “مجموعة التزام لإدارة الأصول” كجزء من مساعي “الدار للعقارات” لزيادة حجم أعمالها وتنويعها وتوسيع نطاق عروض منصتها المتكاملة لإدارة العقارات والمرافق.

– الممارسات البيئية.

ونجحت شركة الدار للاستثمار العقاري خلال العام، بجمع 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدار أول صكوك خضراء كجزء من برنامج تمويل أوسع بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة، وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 4.875% وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023.

وتجاوز الطلب على الصكوك الخضراء الحجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي. وسيتم استخدام عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية لتمويل عمليات الاستحواذ والمبادرات الخضراء، وقد أدى الإصدار الناجح للصكوك الخضراء إلى زيادة قيمة التمويل المرتبط بالاستدامة لشركة الدار إلى 3.3 مليار درهم.

وأكملت الدار، خلال الربع الثاني من عام 2023، تقييم اعتماد معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ضمن محفظتها الحالية، وهي تخطط لرفع تصنيف أكثر من 20 من أصولها إلى الفئتين الذهبية والبلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بحلول النصف الثاني من عام 2024، وستعمل أيضاً على تبني عقود إيجار خضراء عبر محفظة أصول الدخل المتكرر، كما تضع حاليا اللمسات الأخيرة على مناقصة لمشروع لتوليد الطاقة الشمسية بهدف خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق 2.

– استقطاب المواهب الإماراتية والممارسات الاجتماعية.

حققت الدار والشركات التابعة لها تقدماً كبيراً في استقطاب المواهب الإماراتية حيث يشكل المواطنون الإماراتيون الآن 42% من إجمالي القوى العاملة في المجموعة. ومنذ بداية العام، تم توظيف 104 مواطناً إماراتياً، ووصل عدد المواطنين الإماراتيين الذي وظفتهم المجموعة منذ الإعلان عن برنامج “نافس” إلى 432 مواطناً.

وفي الربع الثاني من عام 2023، أكمل 41 متدرباً برنامج الدار للخريجين مع حصولهم على وظائف بدوام كامل عبر مختلف إدارات وأقسام مجموعة الدار، وهو ما يعكس التزام المجموعة القوي برعاية المواهب المحلية وتمكينها.

وأطلقت “الدار” عدداً من المبادرات لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، بما في ذلك برنامج “ثرايف” السنوي للمنح الدراسية لدعم أبناء الأسر محدودة الدخل، وبرنامج رفاهية العمال، وبرنامج التدريب الداخلي لأصحاب الهمم.



