“&e المؤسسات” تتعاون مع “إنفورماتيكا” لدعم تحديث البيانات و التحول الرقمي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “&e المؤسسات ” عن استكمال شراكتها مع “إنفورماتيكا”، لدعم تحديث البيانات و التحول الرقمي في الإمارات، أمس الإثنين.

وبحسب “وام”، بموجب هذه الشراكة، تمكنت &e المؤسسات من تطبيق منصة وحلول الخدمات السحابية الذكية لإدارة البيانات والتابعة لشركة إنفورماتيكا، بما تقدمه من مزايا كبيرة للعملاء في قطاع الأعمال. ويهدف التعاون إلى تمكين الجهات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الإمارات من خلال الاستفادة من قوة البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع جهود التحول الرقمي.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال ألبيرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لـشركة e& enterprise IoT and AI: يعد تعاوننا مع “إنفورماتيكا” خطوة هامة لتعزيز الخبرات الواسعة التي تتمتع بها فرق العمل لدينا في مجال تحليل البيانات والاستشارات التقنية، وتؤكد هذه الخطوة سعينا لتوفير الأنظمة المتطورة في البيانات والذكاء الاصطناعي بما يدعم ويلبي احتياجات العملاء في مجال تحديث البيانات والتحليلات المتقدمة، وتنفيذ الحلول المدعمة بالذكاء الاصطناعي،و تعزز هذه الشراكة من ثقة عملاءنا بقدراتنا وإمكاناتنا ونعمل جنباً إلى جنب مع مستشاري شركة إنفورماتيكا الموثوقون في هذا المجال لمواجهة التحديات المرتبطة بتكامل البيانات المعقدة وتعزيز نتائج الأعمال.

وبدوره قال ياسر شوقي، نائب الرئيس للمبيعات في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا في إنفورماتيكا إن الشركة ملتزمة بتوظيف الابتكار في حلول البيانات لمساعدة قطاع الأعمال على الاستفادة القصوى من القوة التحويلية للبيانات، ونواصل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط تزامناً مع الإطلاق الأخير لأول منصة متخصّصة في الخدمات السحابية والذكية لإدارة البيانات في المنطقة (Intelligent Data Management Cloud) ، بما يعكس عزمنا على دعم الخدمات المحلية لإدارة البيانات والمرتكزة على الحلول السحابية، ونعتز بشراكتنا مع &e المؤسسات، إذ يسهم هذا التعاون في مساعدتنا على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الاستفادة من البيانات لتزويد التحليلات الرائدة ودعم الابتكار في الأعمال.

ويجمع هذا التعاون بين حلول إدارة البيانات السحابية الاستثنائية لدى شركة إنفورماتيكا والخبرة الواسعة في تقديم الحلول المتخصصة والأنظمة والخدمات المتكاملة التي تمتلكها &e المؤسسات، مما يمكّن العملاء من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات من تحقيق نتائج التحول الرقمي القائمة على إدارة البيانات. ويعد تحديث البيانات السريع محركًا أساسيًا للشركات عبر مختلف الصناعات، إذ يسهل الوصول السلس ومعالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، كما يعزز تحديث البيانات الكفاءة التشغيلية للمؤسسات، ويحسن تجارب العملاء، ويعيد توجيه استراتيجية العمل بما يؤدي إلى نمو الإيرادات.



