نشكركم على متابعتكم خبر مطارات دبي تستقبل أولى رحلات طيران كندا في مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبلت مطارات دبي أولى رحلات طيران كندا إلى مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي DXB الأسبوع الماضي لتكون بذلك رابع شركة طيران دولية تشغّل رحلاتها من هذا المبنى بعد أن كانت الشركة تشغّل كامل رحلاتها عبر مبنى المسافرين 1.

وبحسب “وام”، يأتي انتقال طيران كندا أكبر خطوط الطيران الكندية والناقل الوطني للبلاد إلى مبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي DXB تعزيزا لشراكتها الراسخة مع مطارات دبي حيث سيسهم هذا الانتقال في تقديم تجربة سفر سلسة وخدمات عالمية لجميع الضيوف المسافرين عبر طيران كندا.

يذكر أن كندا تعد من أهم وجهات الطيران لمطار دبي الدولي DXB مع تشغيل أكثر من 14 رحلة أسبوعية إلى تورنتو و7 رحلات إلى مونتريال بواقع أكثر من 345 ألف مسافر خلال عام 2022.



