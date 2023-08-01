أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد عالمي من “سيتي أند غيلدز”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حصلت أكاديمية ربدان، المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، على اعتماد عالمي من مجموعة “سيتي أند غيلدز” البريطانية، الرائدة عالمياً في مجال الاعتماد المهني وتطوير المهارات.

وبحسب “وام”، ستتمكن الأكاديمية بصفتها مركزا عالميا معتمدا من “سيتي أند غيلدز” من طرح برامج تطوير مهني متخصصة ومعترف بها دولياً، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية 2025 للأكاديمية، والتي تطمح من خلالها الى أن تصبح مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحوّل في مسيرة الأكاديمية نحو تحقيق التميّز والريادة على مستوى عالمي، مشيرا إلى أهمية توفير منظومة تعليمية وتدريبية تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف أن حصول الأكاديمية على هذا الاعتماد يُمثل تتويجاً لجهودها الرائدة والتزامها الراسخ في الارتقاء بالمواهب الحكومية وتمكينها عالمياً.

من جانبه، قال الدكتور توني ديغازون، المدير الإقليمي لـ”سيتي أند غيلدز” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “سعداء لمنح هذا الاعتماد الدولي رفيع المستوى لأكاديمية ربدان تقديراً لمساهمتها المتميزة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وحيث أن هذا الإنجاز يتوافق مع رؤية الأكاديمية 2025، فانه يؤكد كذلك التزامنا المشترك بتعزيز التميز العالمي في مجالات التعليم والتطوير المهني”.

وأضاف : “لقد لمسنا التزام أكاديمية ربدان الراسخ بتمكين المواهب والكفاءات على مستوى عالمي، وهو ما يتضح جليّاً من سجلها الحافل ببرامج التدريب المتميزة وما حققته من معدلات رضا عالية، ما يجعلها نموذجاً ومرجعاً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى دعم الأكاديمية في مساعيها المستمرة نحو تطوير قادة المستقبل وتعزيز بناء القدرات على الساحة العالمية”.

وبموجب هذا الاعتماد، ستعمل الأكاديمية على طرح مجموعة من برامج التدريب المهني المتخصصة والمعتمدة دولياً، بحيث يحصل المشاركون عند استكمالها على شهادات معتمدة من “سيتي أند غيلدز”، تشمل: مؤهل فرعي من المستوى الثالث في التعليم والتدريب، وشهادة من المستوى الثالث في تقييم الإنجاز المهني، الى جانب مؤهل فرعي من المستوى الرابع في ضمان الجودة الداخلي لتقييم العلميات والممارسات.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عبدالله بلفقيه، مديرة إدارة التعليم المهني في أكاديمية ربدان، أهمية هذه الخطوة في تمكين المشاركين في برامج أكاديمية ربدان ذات الصلة من الحصول على مؤهلات وبرامج معتمدة دولياً، الى جانب تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للارتقاء بالعملية التدريبية وفقاً لأعلى معايير الجودة، وقالت: “ستعمل الأكاديمية بالتنسيق مع شركائها على طرح عدد من البرامج التي تثري منظومة التطوير المهني في الدولة وتدعم تطوير كوادر حكومية استثنائية ومتخصصة”.

وتقدم أكاديمية ربدان مجموعة متكاملة من البرامج والدورات التدريبية النوعيّة، يُشارك فيها مُبتعثون من مختلف الجهات الوطنية والدولية؛ حيث تستهدف هذه البرامج المهارات والقدرات الاستراتيجية رفيعة المستوى في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

يُذكر أن أكاديمية ربدان حققت إنجازات رائدة في إطار تطوير القدرات الإحترافية وصقل المهارات من خلال عقد ما يزيد على 2900 دورة وبرنامج تدريبي، شارك فيها أكثر من 60000 متدرب، وسجلت خلالها معدل رضا يتجاوز 95%.



