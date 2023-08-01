نشكركم على متابعتكم خبر جلوبل شوبنج اندكس 2023: 94 % من الإماراتيين يتسوّقون عبر الإنترنت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشف مؤشر «جلوبل شوبنج اندكس 2023» أنّ 94% من المتسوقين البالغين في الإمارات البالغ عددهم 3.1 ملايين متسوق، استخدموا ميزة تسوّق رقمية واحدة على الأقل خلال عملية الشراء الأخيرة.

وبحسب “البيان”، وجد البحث أنَّ المستهلكين في الإمارات يحبّون التسوق عبر الإنترنت؛ لأنهم يعتقدون أن الصفقات والتجارب أفضل، وجاءت نتائج البحث كالتالي:

25% نسبة المتسوقين الإماراتيين الذين استخدموا هواتفهم الذكية لمقارنة الأسعار عند تسوقهم في الإمارات عبر الإنترنت.

50% من متسوقي التجارة الإلكترونية في الإمارات ذكروا الشحن المجاني كسبب للتسوق عبر الإنترنت.

43% من متسوقي التجارة الإلكترونية في الإمارات ذكروا تجارب الدفع السهلة.

28% من المستهلكين المحليين يقومون بأحدث مشترياتهم بالتجزئة على هواتفهم الذكية أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الهند.

55% من النساء في الإمارات أكملن عملية شراء حديثة بالكامل على هواتفهن الذكية مقارنة 45% من الرجال.

وأشار البحث إلى أنَّ تُجّار التجزئة في الإمارات يقدّمون المزيد من ميزات التسوق الرقمي التي يريدها المستهلكون، والتي تساعد هذه المجموعة من الميزات في توضيح سبب تمتع المستهلكين في دولة الإمارات برحلات تسوُّق أكثر سلاسة بين جميع البلدان التي شملتها الدراسة.

كما كشف البحث عن زيادة عامة في وعي المستهلكين بميزات التسوق التي يعرضها التجار المحليون، حيث يبحث المستهلكون عن ميزات توفير التكاليف أكثر مما كانوا عليه في الماضي.

وبحسب البحث كان أكثر من 51% من المستهلكين المحليين على دراية بالقسائم أو الرموز الترويجية أو المكافآت في عام 2022 مقارنة بعام 2021، كما وجد البحث أنَّ المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة يميلون إلى المبالغة في تقدير عدد الميزات التي يقدمها التجار.

المؤشر هو تعاون بين PYMNTS وCybersource، حول تفضيلات التسوّق لدى المستهلكين وسلوكهم.



