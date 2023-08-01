نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً .. الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي.. خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والمد الثاني عند الساعة 01:17 و الجزر الأول عند الساعة 08:06الجزر الثاني عند الساعة 19:02

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 60 15

دبي 43 33 80 30

الشارقة 42 31 60 25

عجمان 42 33 65 25

أم القيوين 42 30 80 30

رأس الخيمة 42 32 70 30

الفجيرة 28 28 90 55

العـين 45 32 40 15

ليوا 47 29 50 10

الرويس 43 29 65 10

السلع 44 28 75 10

دلـمـا 42 32 85 40

طنب الكبرى 38 31 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبو موسى 38 31 80 45



