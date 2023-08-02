نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد 1600 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس في جامعتي الشارقة والأمريكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، عدد 1,600 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس بجامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة، للعام الدراسي 2023/2024، وذلك في مختلف التخصصات والبرامج العلمية المطروحة في الجامعتين.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ، 305 منح دراسية للطلاب والطالبات بجامعة خورفكان، منهم 70 طالباً من مدينة كلباء، سيتم نقلهم “مع منحهم” إلى جامعة كلباء حسب متطلبات الدراسة و 100 منحة دراسية للطلاب والطالبات في جامعة كلباء، والباب مازال مفتوحاً لتلقي الطلبات.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص سموه على تمكين أبنائه من تلقي أحدث أدوات المعرفة، والنهوض بنوعية التعليم والارتقاء بمخرجاته لأفضل المستويات. أُعلن عن اعتمادات سموه من خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.



