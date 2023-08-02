نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس نيبال تتضمن دعوة لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية، إلى فخامة رام شاندرا باوديل رئيس جمهورية نيبال، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل.

سلم الرسالة إلى فخامة باوديل، سعادة عبدالله بن جروان الشامسي سفير الإمارات لدى جمهورية نيبال، خلال استقباله في القصر الرئاسي.



