نشكركم على متابعتكم خبر “الفجيرة للموارد الطبيعية” تطلق مخيم “صيف الابتكار” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أمس مخيمها الصيفي تحت شعار مخيم “صيف الابتكار” ، بهدف دعم وصقل مهارات الأطفال والناشئة المشاركين من الفئات العمرية 9 وحتى 14 عاماً، ويستمر على مدار ثلاثة أيام في مختبر الابتكار .

وبحسب “وام”، قال سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إن المخيم يهدف إلى تقديم تجربة مثالية للتعلّم المستمر ويتماشى مع التزام المؤسسة التام نحو أجيال المستقبل وحرصها المطلق على دعم وتحفيز هذا الجيل وترسيخ قيمة الابتكار لديهم والمبني على الاستغلال الأمثل لعطلتهم الصيفية بما يعود بالفائدة عليهم وبالنفع على مجتمعهم.

وأشار إلى أن برنامج المخيم حافل بالأنشطة العلمية والمسابقات التي تعزز شغف المشاركين بمهارات المستقبل وتمزج بين التعلّم والترفيه، حيث يركز على ثلاثة مسارات رئيسية وهي التعلّم الرقمي والذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار والاستدامة.

وأوضح أن أبطال المخيم سيحظون بتجربة فريدة في موضوعات العلوم واستكشاف البيئة والموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة والتعرّف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهميتها والتعلّم الرقمي من خلال البرمجة وفهم مبادئ الاستدامة، كما سيكتشفون المختبر عن قُرب ويطلعون على جوانبه التقنية .



