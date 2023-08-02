نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي ينشر صورة من الفضاء لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ”دمشق” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الثلاثاء الأول من أغسطس على حسابه في تويتر، منظراً رائعاً لمدينة دمشق.

وقال النيادي في تعليقه على الصورة: “سَلامٌ مِن صَبا بَرَدى أَرَقُّ” #سوريا.. قلب العروبة صورة من الفضاء لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ #دمشق زاهية بأبوابها السبعة وجامع بني أمية الكبير ونهر بردى وجبل قاسيون. حفظ الله سوريا وأهلها الكرام..”

وعادة ما يحرص رائد الفضاء الإماراتي على نشر مناظر خلابة للأرض من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

وكان سلطان النيادي قد انطلق قبل نحو شهرين ضمن فريق “كرو-6” في مهمة علمية إلى محطة الفضاء.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. ويشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.



