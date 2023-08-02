نشكركم على متابعتكم خبر عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان ، اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2023 والذي انعقد اليوم في ديوان الحاكم بحضور أعضاء المجلس.

وبحسب “وام”، بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس ..تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثاني من العام 2023، واستعرض المجلس الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالنتائج الإيجابية للمصرف، معربا عن ارتياحه لأداء السوق المالي في دولة الإمارات ، وثقته بأن نمو حركة الاقتصاد والمؤشرات الإيجابية للأعمال تبشر بأن القادم أفضل، ويحقق الريادة والاستدامة المالية ورسم مستقبل الإمارات.

وثمن سموه دور القائمين على سير العمل في المصرف ، وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين ، ما أكسبه سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية، وأصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات.



