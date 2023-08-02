نشكركم على متابعتكم خبر ” موارد الفجيرة ” تطلق 4 مبادرات مجتمعية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة ، أربع مبادرات صيفية مجتمعية ‎تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية الفجيرة 2023 وانطلاقا من حرص الدائرة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل منظومة العمل التطوعي .

‎ وبحسب “وام”، تعد “فرصة 2 ” أولى هذه المبادرات وهي عبارة عن برنامج ثقافي افتراضي عبر منصة زوم يستفيد منه 1000 مشارك على مستوى الدولة، و يستمر ثلاثة أيام ابتداء من يوم الإثنين المقبل ، ويحصل المشاركون من خلاله على شهادات معتمدة من دائرة الموارد البشرية.

والمبادرة الثانية هي “التسامح موروث الإماراتي”، وتهدف إلى نشر أهداف المهرجان الوطني للتسامح واستضافة شخصيات للتحدث عن التعايش والسلام في المجتمع الإماراتي، والمبادرة الثالثة هي مبادرة “تبرد شوي ” وتتضمن توزيع مياه شرب ووجبات خفيفة على العمال في الأماكن الأكثر حرارة بهدف تخفيف معاناتهم وتشجيعهم على العمل والعطاء وبث روح الإيجابية ، والمبادرة الرابعة هي مبادرة “ اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية ” حيث يقوم فريق من الدائرة بزيارة المرضى.

وتسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه المبادرات إلى تعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية وتبني القيم الإماراتية الأصيلة و تكثيف جهود الكوادر الوطنية في خدمة الوطن وتشجيع الروح الإنسانية في المجتمع.



