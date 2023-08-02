نشكركم على متابعتكم خبر ‏”ADQ” و “اي اتش سي كابيتال” تعرضان دمج حصصهما في شركة “مُدن” ودمج 100% من حصص “ADQ” في أدنيك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدمت “ADQ القابضة” و “اي اتش سي كابيتال”، عرضًا إلى “كيو القابضة” لدمج حصص “القابضة” البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض” أدنيك” بالإضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في شركة “مُدن العقارية” وكامل حقوق “أي اتش سي كابيتال” في “مُدن” وذلك بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين و تطوير المشاريع العمرانية.

وبحسب “وام”، ستنشئ الصفقة المقترحة واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة و التي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات و الضيافة، مكملا جهود الإمارة في التحول الاقتصادي، ويهدف الكيان المقترح إنشاء قيمة كبيرة من خلال دمج الموارد والعمليات، وتشكيل منصة أكبر وأكثر كفاءة مع انخفاض التكاليف .

كما يوفر الكيان المقترح توحيد أصول فوائد التنويع، من خلال التخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع وتأمين المزيد من فرص الاستثمار فضلاً عن تعزيز كفاءات سلسلة التوريد التي من شأنها تعزيز الربحية، وستوفر الميزانية العمومية الأكبر والتدفقات النقدية القوية للكيان المشترك مزيدًا من المرونة المالية، مما يتيح المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية ، وخفض الديون، وتوزيعات محتملة للمساهمين، وستكون الفوائد من هذا المزيج متاحة مباشرة للمستثمرين من القطاع العام، مما يجعل “كيو القابضة” عرضًا جذابًا للاستثمار في المستقبل.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة حوالي 44 مليار درهم مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.

وعند إتمام الصفقة المقترحة ستقوم “كيو القابضة” بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح “القابضة” (ADQ) و “اي اتش سي كابيتال”، بعدد إجمالي 9,491 مليون سهم عادي في رأس المال”كيو القابضة”، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد في “كيو القابضة” بقيمة 2.70 درهم ويتضمن العرض تقييمًا لأسهم شركة “كيو القابضة” بحوالي 18.5 مليار درهم ، وبعد الانتهاء، ستمتلك “القابضة” (ADQ) 38.7 في المائة و “اي اتش سي كابيتال”19.4 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة “كيو القابضة”.

وقال معالي محمد حسن السويدي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لـ “القابضة” (ADQ)، بهذه المناسبة ، : “تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة فرصة فريدة لتحقيق قيمة من خلال جمع الأصول العقارية والضيافة لتشكيل منصة رائدة في أبوظبي. ستستفيد الأصول المجمعة من الحجم المتزايد وفرص الإيرادات الجديدة التي ستضعها في مكانة جيدة للنمو مستقبلا”.

من جانبه ، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: “نؤمن بأن الصفقة المقترحة لدمج الأصول السياحية والعقارية الرائدة في أبوظبي في “كيو القابضة” ستثبت أنها مفيدة بشكل كبير لنمو وتطوير القطاع. من منظورنا، نعتبر أن المحاذاة الإستراتيجية هذه لن تؤدي فقط إلى تضخيم قدرتنا على التطوير العقاري الاستثنائي ولكن أيضًا على سد الفجوة بين قطاعي السياحة والعقارات و الذي يستعد إلى المزيد من النمو والتوسع “.

وفي حال أقرّ مجلس إدارة “كيو القابضة” العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة ، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.



