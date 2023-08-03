محمد بن زايد: الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الازدهار الإقليمي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 06:56 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وإمكانيات تعزيز التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي”.

وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، الأربعاء في قصر بسمان العامر بالعاصمة “عمان”، حيث رحب جلالته بصاحب السمو رئيس الدولة في بلده الثاني الأردن. معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

واستعرض سموه والعاهل الأردني، مختلف جوانب التعاون خاصة المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين وترسيخالسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة، وملك الأردن، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها



