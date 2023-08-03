نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشرقي يصدر قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 06:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026. وبحسب “وام”، حدد القرار رقم 14 لسنة 2023 مهام وصلاحيات اللجنة باعتماد التوجه الاستراتيجي والخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 وضمان مواءمة خطة الجهات الحكومية في الإمارة مع الخطة الإستراتيجية وتوجهاتها وأولوياتها ومتابعة إنجازها ومراحل تقدمها. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.







