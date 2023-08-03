“زايد العليا” : تجهيز ورشتين جديديتن للخياطة في أبوظبي والعين

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تجهيز ورشتين إضافيتين للخياطة ضمن ورش العمل والتأهيل المهني بإدارة التأهيل الزراعي بالمؤسسة تستوعبان 31 صاحب همة بدعم وتمويل مجموعة شركات المسعود ممثلة في “شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية”.

وبحسب “وام”، يأتي ذلك استمراراً للشراكة الإستراتيجية الناجحة والتعاون بين المؤسسة والمجموعة والذي انطلق في أكتوبر عام 2018 من خلال مشروع تطوير ورش الخياطة بالمؤسّسة إلى استديو التصميم، ليكون خط إنتاج دائم بدعم المجموعة ممثلة في شركة المسعود برستيج للخياطة لتحقيق هدفها الرئيسي بتمكين ودمج منتسبي “زايد العليا” في المجتمع.

وتم تجهيز الورشتين الجديدتين في مدينتي أبوظبي والعين، حيث جرى الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى بعدد 31 ماكينة خياطة، بواقع 16 ماكينة في أبوظبي، و15 ماكينة في العين، وذلك استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ليصل العدد الإجمالي من أصحاب الهمم العاملين بورش الخياطة بالمؤسسة إلى 131 .

وأكد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة تعكف على تنفيذ إستراتيجيات لإلحاق أصحاب الهمم بوظائف في القطاعين العام والخاص من أجل إدماجهم في سوق العمل، وضمان زيادة عدد منتسبيها الموظفين في مختلف القطاعات، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.

وقال إن أصحاب الهمم من المواطنين، حققوا نجاحاً جديداً، حيث بات وجودهم في كافة المجالات أمراً واقعاً بعد أن تبنت الحكومة ومؤسساتها إستراتيجيات ومبادرات عدة لتطوير مهاراتهم بمختلف حالاتهم من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، ويتيح لهم الاعتماد على الذات، ويعبر عن مستويات جديدة من دمجهم في المجتمع بشكل صحي وفعال.

وتوجه سعادة عبد الله الحميدان بالشكر إلى مجموعة شركات المسعود الرائدة التى تبنت التميز والمسؤولية الاجتماعية وشركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية على تلك الخطوة بدعم وتعزيز جهود المؤسسة لدمج منتسبيها في سوق العمل من خلال الورشتين الجديدتين، معربا عن سعادته بما يقدمه منتسبو المؤسّسة من عمل جاد وفعلي لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه المؤسّسة بتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع وإسهامهم الإيجابي في مسيرة التنمية على أرض الدولة.

من ناحيته قال سعادة أحمد رحمة المسعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود ” إن التعاون بين المجموعة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هو نموذج للتعاون الناجح بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص الوطني، تنفيذا لتوجيهات الحكومة لتوفير فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم في القطاع الخاص وحقهم في العمل .

ولفت إلى إن شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية كانت سباقة إلى المشاركة في تنفيذ توجيهات الحكومة في إدماج أصحاب الهمم في سوق العمل، بتوفير بيئة ملائمة في أماكن العمل لتسهيل تحركاتهم، فضلاً عن الدعم المادي نظرا لامتلاكهم قدرات مميزة في تنمية قطاع الأعمال في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركة تتشرف بدعم جهود مؤسسة زايد العليا.

وقدم المسعود الشكر لمؤسسة زايد العليا لإصحاب الهمم والمسؤولين فيها، على جهودهم الكبيرة في صقل مواهب أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم وإدماجهم في وظائف بالقطاعين العام والخاص .



