نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى دعوة الرئيس رئيسي لزيارة إيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تسلم معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، كتاب الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، من فخامة إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لزيارة إيران.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس الأربعاء لسعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.



