“الشارقة المستدامة” تفوز بجائزة التمير العقاري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

فازت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، بجائزة التميز العقاري لعام 2022 من دائرة التسجيل العقاري في الشارقة وذلك للعام الثالث على التوالي، لقاء إسهاماتها البارزة في القطاع العقاري بالإمارة.

وبحسب “وام”، قال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة :” يسعدني حصول المدينة مرةً أخرى على هذه الجائزة مقابل إسهاماتها الكبيرة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، إذ تأتي تتويجاً لسنوات من الجهود التي بذلناها بما يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات”.

وأضاف المطوع : “ تشكل الجوائز التي نفوز بها دافعاً لنا لإنجاز المزيد في رحلتنا نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري. ونهدف لأن تكون مدينتنا مثالاً يُحتذى به للحياة المستدامة ولبناء مجتمعات صديقة للبيئة في ظل العديد من التحديات المتنامية، مثل التغير المناخي والتدهور البيئي”.

ووجه الشكر إلى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وإلى كامل أفراد فريقنا على عملهم الدؤوب والتزامهم بالارتقاء بالمدينة بوصفها إحدى أكثر الأماكن المفضلة للعيش في الشارقة”.

وتأتي الجائزة في إطار مبادرة أطلقتها حكومة الشارقة، تسلط الضوء على الإنجازات المميزة في القطاع العقاري ضمن الإمارة، وتهدف إلى دعم القطاع وتطويره من خلال التشجيع على التميز والابتكار، وتحفيز عجلة النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي يساهم بدور كبير في الاقتصاد المحلي.

وتحظى الجهود التي تقودها المشاريع العقارية مثل مدينة الشارقة المستدامة باهتمام خاص، ما يشكل دليلاً على التزام حكومة الشارقة بالاعتراف بالمبادرات التي تقود التغيير الإيجابي والابتكار في القطاع.



