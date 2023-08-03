نشكركم على متابعتكم خبر 55% مبيعات “حديد الإمارات” في الأسواق المحلية و45% صادراتها الدولية خلال النصف الأول من 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، إن الأداء المالي للشركة خلال النصف الأول من عام 2023 حقق نجاحا قويا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وعزا تحقيق الشركة لهذا النجاح نتيجة لزيادة الطلب من السوق المحلي، حيث بلغت نسبة مبيعات الشركة للحديد في الأسواق المحلية نحو 55%.

وبحسب “وام”، أضاف الرميثي في تصريحات لوكالة انباء الإمارات “وام” أن الشركة تمكنت من تصدير نحو 45% من إنتاجيتها للحديد إلى خارج الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تصدر المجموعة إلى أكثر من 70 دولة حول العالم مما يعكس جودة وكفاءة المنتج الذي تصدره الشركة تحت شعار “صنع في الإمارات”، كما يأتي ذلك تماشيا مع مساهمة الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة “مشروع الـ 300 مليار” التي تنص على دعم الصناعة الوطنية ومضاعفة إنتاجيتها وصادراتها لدعم الناتج المحلي للدولة.

وأكد على اتباع المجموعة لاستراتيجية التوسع في الأسواق العالمية بالتركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مشيرا إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام نجحت المجموعة في إنتاج أكثر من ثلاثة أضعاف من منتجات ذات قيمة مضافة عالية مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وفي إطار دعم منظور الاستدامة، لفت الرميثي إلى تعزيز تنافسية المجموعة في المجال البيئي من خلال الحد من كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعتها، حيث يصل مستوى انخفاضها للانبعاثات أقل بـ 45% مقارنة بانبعاثات المصانع الأخرى على المستوى العالمي وأقل بـ 44% على المستوى المحلي، حيث وصلت نسبة استخدام الطاقة النظيفة في صناعتهم إلى 80% العام الماضي، موضحا أن هذا ما يميز حديد الإمارات أركان كونها تتبنى استراتيجية التوسع عالميا في إنتاج حديد قليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى يصل إلى “حديد أخضر”.

وعن إنتاجية الحديد الأخضر، أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي “إيتوشو”، و”جي إف إي ستيل ” اليابانيتين، لبناء مصانع تنتج سلسلة توريد كاملة من الحديد منخفض الكربون إلى حديد أخضر.

وأضاف أن الشركة تفتخر بتزويد المشاريع المميزة في دولة الامارات بمواد الحديد ومن ضمنها مشروع “متحف جوجنهايم” في أبوظبي الذي سيتم استكماله بحلول 2025، حيث زودته الشركة بكافة منتجات الحديد للأساس والبناء، كما زودت الشركة مشروع “حبتور سيتي” في دبي بحديد التسليح المبتكر منخفض الكربون وعالي القوة ES600.

وأوضح أن ما يميز هذا النوع بالتحديد هو كونه يقلل من استخدام الحديد في أساسيات البناء حيث يوفر هذا التسليح نحو من 18 إلى 24% من نسبة الحديد المستخدم داخل البناء، ويتمتع بصلابة عالية ، كما يسهم في تقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك يعكس حرص الشركة على مواكبة متطلبات السوق وإيجاد حلول جديدة تساعد في دعم عملية الاستدامة وتقليل التكلفة.



