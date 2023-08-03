نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 04:48 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي سانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ، وسبل تعزيزه بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ، وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معاليه على تعازيه، معربا عن تقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين.



