إي أي أتش إثمار الدولية القابضة تستحوذ على حصة في جيوان القابضة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 04:48 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. “إي أي أتش” ، ومقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة استراتيجية في شركة جيوان القابضة “جيوان” ،ومقرها أبوظبي.

وبحسب “وام”، تهدف عملية الاستحواذ للتنويع والتوسع في القطاعات التي تستثمر فيها “إي أي أتش” ، مستلهمة ذلك من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية في أبوظبي وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وطورت “إي أي أتش ” محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من ثلاثين شركة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة، في حين تتنوع أعمال شركة “جيوان” في قطاعات عدة أبرزها التطوير العقاري والتجارة العامة والضيافة والسياحة والسفر وإدارة المطاعم والتكنولوجيا الزراعية.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش ، في تصريح له بهذه المناسبة ” : ” نُعلن اليوم عن استحواذ استراتيجي في جيوان، وهي خطوة تعزز رؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، تتماشى تماماً مع خططنا الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تنصب في مصلحة مستثمرينا. وستُتيح هذه الشراكة الفرصة أمامنا للاستثمار في قطاعات جديدة، الأمر الذي سينعكس في المشاريع المشتركة القادمة مع جيوان، والتي ستُساهم في رفد السوق بفرص عمل جديدة ضمن قطاعات حيوية، تؤثر بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات”.

وأضاف الجبيلي: ” نتطلع من خلال هذه الشراكة لإطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المختلفة التي سنقوم بها”.

من جهته، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة : ” حققنا في جيوان العديد من المشاريع الناجحة في قطاعات حيوية ومنتجة ، معتمدين في ذلك على توافر خطط طموحة وشركاء جدد ، نسعد اليوم بهذه الخطوة الهامة مع إي أي أتش، ونعلن من خلالها عن بدء مرحلة جديدة ستحمل مزيداً من الإنجازات والنجاحات للقطاعات التي سنتواجد فيها معاً في المستقبل”.



