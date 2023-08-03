نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً .. رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والثاني عند الساعة 20:46.

وبحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 23:49 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والثاني عند الساعة 05:55.



