نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يشهد «لقاء من الفضاء» مع سلطان النيادي بمتحف اللوفر أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حدث “لقاء من الفضاء” للتواصل مباشرةً مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي.

وجذب الحدث جمهوراً متنوعاً، ما بين طلاب، وعشاق للفضاء ممن حرصوا على التفاعل مع رائد الفضاء الإماراتي والتعرف أكثر إلى تفاصيل مهمته التاريخية.

وخاطب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سلطان النيادي في بداية الحدث، وقال: “سلطان النيادي، صاحب أطول مهمة فضائية بين الرواد العرب، نحن جد فخورين بك، فقد أصبح اسمك بارزاً ملهماً للأجيال الصاعدة، ولا شك بأن تجربتك هذه ستخلق فرصاً وستفتح آفاقاً علمية أمام الشباب العربي، فهي أكبر حافز له على الاهتمام بدراسة العلوم والتكنولوجيا، والولوج إلى عالم اكتشاف مجال علوم الفضاء، نسأل الله لك، ولشبابنا التوفيق والتميز”.

وأضاف: “ستواصل دولتنا مسيرة التميز في مجال العلوم والصناعات المرتبطة بالمستقبل، وتحقيق حلم مؤسسها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استكشاف الفضاء، وإجراء البحوث العلمية، في سبيل تحقيق الرؤى الوطنية وخدمة البشرية. وها هو الحلم يتحقق بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتشجيعه لثقافة البحث العلمي، وخلق فرص الابتكار والاستكشاف، أمام فئة الشباب الطموح أمثالك، هذا الشباب، الذي تربى على قيم الحب والخير، والتعاون والتعايش، مع مختلف الثقافات والمعتقدات”.

وتابع معاليه: “ها قد أصبحت دولتنا إحدى الدول الفاعلة في مجال الفضاء وعلومه، وعززت مكانتها كواحدة من أقوى البلدان في التطور التكنولوجي والابتكار، بفضل استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي”.

من جانبه، عبر النيادي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وقال: “شكراً معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على كلماتك الطيبة، لقد كنت وما زلت أحد المؤثرين في الثقافة والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي”، مضيفاً: “دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو خطوات متميزة في المجالات كافّة، ووجودنا على متن محطة الفضاء الدولية خير دليل على أنه لا شيء مستحيل وهو ما يمثل شعار دولتنا الحبيبة، وسنحقق بدعم قيادتنا الرشيدة وطموحات الشباب المزيد من الإنجازات”.

وشهدت هذه النسخة من حدث “لقاء من الفضاء” مفاجأة خاصة لرائد الفضاء سلطان النيادي، وهي حضور والده سيف النيادي، الذي أعرب عن سعادته بحضور اللقاء، ونقل إليه تحيات أسرته، معربا عن فخرهم جميعا بالإنجازات التي يحققها في الفضاء.

وفي هذا الإطار، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: “ممتنون لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لحضوره هذا الحدث التفاعلي، ودعمه الدائم لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونترقب الآن عودة سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، خاصة مع دخولنا الشهر الأخير من مهمته التاريخية، التي ألهمت أجيال المستقبل نحو استكشاف الفضاء، والتطلع للقيام بمهمات فضائية في المستقبل لاستكمال المسيرة الرائدة للإمارات في هذا المجال”.

بدوره أعرب سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء عن جزيل الشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على تشرفيه هذا الحدث، كما وجّه الشكر إلى متحف اللوفر أبوظبي على تعاونه مع المركز، مضيفاً: “هذه السلسلة من الاتصالات التفاعلية مع سلطان النيادي ألهمتنا جميعاً، كما عززت مهمة سلطان على متن محطة الفضاء الدولية اهتمام شباب الإمارات بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ونواة لجيل جديد من العلماء والمبتكرين ورواد الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يتوافق مع جوهر برنامج الإمارات الوطني للفضاء، ويعزز روح الاستكشاف والتقدم لدى أبناء الجيل القادم”.

وحرص رائد الفضاء الإماراتي على التفاعل مع الحضور ومشاركتهم مزيداً من المعلومات حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كما أجاب على مجموعة متنوعة من الأسئلة حول أهمية البدلة التي ارتداها في مهمة السير في الفضاء، وتأثير بيئة الجاذبية الصغرى على جسمه، وكيف يحافظ على مناعته في محطة الفضاء الدولية.

من جانبه قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: “إنه لشرف كبير لنا أن يتم اختيار متحف اللوفر أبوظبي لاستضافة “لقاء من الفضاء” مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، هنا في أبوظبي، فهذه لحظة استثنائية تعبر بصورة رائعة عن أهمية التفاعل مع أصحاب العقول الشابة التي يحدوها الشغف، وأن نقدم لهم مصدر إلهام لكي تكون لهم بصمتهم وتأثيرهم داخل عالمنا وخارجه، وهذا بالضبط ما نسعى لتحقيقه من خلال معرض “مغامرات عبر الكون” بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، وبالشراكة مع “مبادلة”، وقد تمكَنَّا من إقامة معرض متميز للغاية تعرض فيه عجائب الكون التي لا تنتهي، حيث نشيد جسوراً للتواصل لتربط بين المتحف وتاريخ الفن والعلم ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء”.

وشهد الحدث حضور 300 شخص، أتيحت لهم الفرصة للتعرف أكثر إلى تفاصيل مهمة سلطان على متن محطة الفضاء الدولية، خاصة وأنه حقق على مدار الشهور الماضية عدداً من الإنجازات العلمية المتميزة، كان أبرزها خوضه مهمة السير في الفضاء، وإجراء عدد من التجارب والأبحاث العلمية.

كما شهدت سلسلة “لقاء من الفضاء” حضور قرابة 10 آلاف شخص، من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



