نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: مناسبة أليمة تذكّر العالم بأهمية التسامح والتعايش ورفض التطرف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضرورة العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لجريمة تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014.

وقال سموه: «الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014 مناسبة أليمة تذكّر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق».



