نشكركم على متابعتكم خبر السيطرة على حريق اندلع ببناية تجارية في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في منطقة مصفح.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في بناية تجارية في منطقة مصفح الصناعية في أبوظبي، مشيرةً إلى أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت أنه تم إخلاء البناية كإجراء احترازي، لافتةً إلى أن عمليات التبريد وسحب الدخان تجري الآن.

ودعت الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، مؤكدةً ضرورة تجنُّب نشر الشائعات وتداولها.



