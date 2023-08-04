هيئة تطوير معايير العمل تبدأ حملات الوقاية من الإنهاك الحراري في المنطقة الوسطى

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بدأت هيئة تطوير معايير العمل حملات الوقاية من الإنهاك الحراري في المنطقة الوسطى انطلاقاً من منطقة الذيد وذلك ضمن حملات التوعية المتواصلة من الإنهاك الحراري والتي بدأتها الهيئة في 15 يونيو المنصرم وتستمر حتى 15 سبتمبرالمقبل .

وبحسب “وام”، حضر الحدث سعادة سالم يوسف القصير رئيس الهيئة وكبار المسؤولين و الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الصحه وهيئة المجتمع والمجلس الاعلى للأسرة في الشارقة.

وقامت فرق عمل الهيئة بزيارات تفقدية للعمال في مواقع عملهم في منطقة الذيد لتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري وسبل الوقاية منه، والتأكيد على ضرورة عدم تعرض العمال للشمس المباشرة والالتزام بعدم العمل ظهراً، للحفاظ على سلامتهم من الأنهاك الحراري، وتوعيتهم بالاجراءات الاحترازية ومخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر لإشعة الشمس لفترة طويلة، وتوزيع الكتيبات الارشادية والهدايا.

وثمنت الهيئة في تصريح بهذه المناسبة قرار حظر العمل وقت الظهيرة والأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر حفاظاً على سلامة العمال ولحمايتهم من حرارة الصيف المرتفعة ولتوفير بيئة عمل ملائمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وقالت بأن هدف هذه الحملات هو المساهمة في توعية العمال بمعايير السلامة وكيفية التغلب على الحرارة المرتفعة والالتزام بتطبيق قانون حظر العمل خلال فترة الظهيرة وتأمين الحماية لهم.



