نشكركم على متابعتكم خبر أبو ظبي تفوز بحق استضافة بطولتي العالم للدراجات 2028 و2029 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

فازت أبو ظبي بحق استضافة وتنظيم بطولة العالم للدراجات على الطريق، المقررة عام 2028، وبطولة العالم للدراجات على المضمار، المقررة في 2029، بعدما حظيت أبو ظبي بثقة الاتحاد الدولي للدراجات.

وبحسب “وام”، أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي بثقة المجتمع الرياضي الدولي في العاصمة أبو ظبي الذي توج باستضافة الحدثين الكبيرين عامي 2028 و2029، وأكد سموه أن الرياضة تحظى دائماً بدعم واهتمام كبير ودائم من القيادة الرشيدة.

وثمن سموه جهود ورعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، التي تهدف لجعل أبو ظبي وجهة لعشاق الرياضة عموماً ورياضة الدراجات على وجه الخصوص، لما تتميز به من بنية تحتية للرياضة جعلتها مثالاً في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بنجاح وتميز ورفع جودة الحياة في العاصمة.

وتسلم سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي قميص “بطل العالم” للبطولتين الكبيرتين، وذلك على هامش بطولة العالم التي انطلقت اليوم في مدينة جلاسكو باسكتلندا وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري.

وتأتي استضافة أبو ظبي للبطولتين في وقت تشهد فيه العاصمة نقلة نوعية على صعيد رياضة الدراجات، سواء من حيث البنية التحتية، أو البطولات التي تستضيفها، لاسيما في العام الماضي حين نجحت أبو ظبي عن جدارة واستحقاق في تنظيم بطولة العالم للدراجات في المناطق الحضرية ضمن أسبوع بايك أبو ظبي، والتي تعود مرة أخرى في السنة القادمة 2024.

كما حصلت أبو ظبي بامتياز على لقب مدينة الدراجات من الاتحاد الدولي عام 2021 لتكون الوحيدة في آسيا والشرق الأوسط التي حصلت على هذا اللقب نتيجة للجهود المشتركة من كافة الجهات في توفير أفضل سبل الراحة لممارسة رياضة الدراجات سواء من خلال البنية التحتية أو الاهتمام برعاية المواهب في هذه الرياضة وتدرجها من خلال نادي أبو ظبي للدراجات والفعاليات المتخصصة للدراجات.

وقال ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: “تمتلك أبو ظبي تجربة كبيرة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعمل دائماً على توسيع بنيتها التحتية الخاصة بالدراجات وتطويرها. وبعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للدراجات في المناطق الحضرية في 2022، أثق بأن المدينة الحاصلة على تصنيف (مدينة الدراجات) من الاتحاد الدولي للدراجات ستكون مضيفاً ممتازاً أيضاً لأفضل الدرّاجين على الطرق في العالم في 2028 وأفضلهم على المضمار في 2029”.



