نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وكيل وزارة العدل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 03:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سعادة عبدالرحمن محمد الحمادي بوظيفة “وكيل وزارة” في وزارة العدل.

وشغل سعادته سابقاً منصب وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء منذ عام 2015، كما شغل عدداً من المناصب القيادية في مجموعة أدنوك، وفي إدارة مشاريع الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو حاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة.



