نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي جورجيا في ضحايا الانهيارات الأرضية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 04:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جورجيا الصديقة في ضحايا حادثة انهيار التربة في منطقة راتشا والتي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان العشرات وإحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها لحكومة جورجيا وشعبها الصديق و أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



