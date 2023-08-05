نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعو إلى حشد العمل العالمي للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 05:50 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

دعت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي.

وجاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته معالي الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن “المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات”، والتي ترأسها معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت معالي الكعبي: “إن وضع حد نهائي لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحد من المجاعة”. وأضافت : “لا بد من تعميق الشراكات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف التي تُنظم على المستويين الدولي والإقليمي”.

وفي سياق متصل، دعت معالي الكعبي في بيان دولة الإمارات إلى صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي. كما شددت معاليها على منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، حيث قالت معاليها: “إن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع”.

وسلطت معالي الكعبي الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت معاليها: “تعقد دولة الامارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول.

وخلال زيارة معالي الكعبي لمدينة نيويورك، التقت بمعالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ومعالي يامادا كينجي، وزير الشؤون الخارجية الياباني.



