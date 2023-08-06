نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تدعو لتجنّب مناطق السيول وتجمعات الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

دعت شرطة الشارقة السائقين إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة، محذرةً من خطورة الاقتراب من مناطق جريان السيول وتجمعات الأمطار.

وقالت، اليوم، عبر رسالة تحذيرية على الهواتف المحمولة: «نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها مدينة الشارقة، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن الأودية ومناطق جريان السيول وتجمعات الأمطار».

وأكدت ضرورة «الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة بالدولة».



