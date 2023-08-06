نشكركم على متابعتكم خبر الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة ستتأثر حتى يوم الثلاثاء بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة..

حيث تتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق مع سقوط أمطار مختلفة الشدة قد يصاحبها برق ورعد على المناطق الشرقية ومنطقة العين وتمتد إلى المناطق الداخلية.



