نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تطلق الهوية الجديدة للدوريات الأمنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشف اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الستار عن الهوية الجديدة للدوريات الأمنية، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم في مركز المنار مول التجاري، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، والمدراء العامون ونوابهم وكبار الضباط.

وبحسب “البيان”، أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، ان إطلاق الهوية الجديدة للدوريات الأمنية يشكل إضافة لإنجازات شرطة رأس الخيمة في استراتيجية التطوير المستمرة ومواكبة تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال العمل الشرطي، بهدف مواصلة تقديم أفضل الخدمات الشرطية وفق أعلى المعايير، وتمكين رجال الشرطة من أداء مهامهم الميدانية، وتعزيز الأمان والاستقرار المجتمعي.



