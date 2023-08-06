نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعم تشاد بآليات عسكرية ومعدات أمنية لمكافحة الإرهاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:57 مساءً - قدمت الإمارات العربية المتحدة آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد الصديقة، لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.

وتأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية. منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية لفخامة “محمد إدريس ديبي اتنو”، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، إلى أبوظبي.

وسلم سعادة “راشد سعيد الشامسي”، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، الآليات والمعدات إلى معالي الفريق ركن “داوود يحيى إبراهيم”، وزير الدفاع التشادي. بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.



