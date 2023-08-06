نشكركم على متابعتكم خبر الحربي عضوا استشاريا في اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للجواد العربي(WAHO) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

اختارت المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO)، سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية كعضو استشاري في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وجاء اختيار الحربي كأول إماراتي في هذا المنصب بعد تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية ليشغل هذا المنصب في المنظمة من أجل تقديم البرامج والمشاريع والأفكار والمبادرات لإثراء عمليات تسجيل وتوثيق الخيل العربية وتوجهات اللجنة التنفيذية المتعلقة بتطوير العمل.

وبحسب “وام”، توجه الحربي بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه اللامحدود لمربي وملاك الخيل العربية في جميع أنحاء العالم من أجل الحفاظ على سلالاتها.

كما توجه بالشكر أيضا الى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على متابعته ودعمه المتواصلين.

وقال الحربي: “هذا المنصب تكليف جديد للاستمرار والمضي قدما في العمل على رفع اسم الإمارات في جميع المحافل العالمية خاصة في مجال الخيل العربية، وسوف أسعى لتمثيل الدولة بصورة مشرفة بالمنظمة من خلال تطوير العمل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات وطموحان مربي وملاك الخيل العربية”.

وأوضح الحربي انه سيعمل مع اللجنة التنفيذية على وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع الدول الأعضاء في قطاع توثيق وتسجيل الخيل العربية وتفعيل دورها إلكترونياً، مشيرا الى ان دولة الإمارات تعد واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في تسجيل وتوثيق الخيل العربي للحفاظ على سلالاتها.



