نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها.

وبحسب “البيان”، قال سموه في تغريدة عبر منصة «اكس»: أطلقت الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية، بجهود فريق وزارة المالية نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات بما يدعم تعزيز تفوّقها وضمان رخاء الأجيال القادمة فيها بإذن الله.



