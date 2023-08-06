نشكركم على متابعتكم خبر بسبب الطقس.. إغلاق الحدائق العامة في دبي مؤقتاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 08:45 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت بلدية دبي عن إغلاق الحدائق العامة بشكلٍ مؤقت بسبب أحوال الطقس.

وقالت، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تعلن بلدية دبي عن إغلاق الحدائق العامة بشكلٍ مؤقت بدءاً من الساعة 6 من مساء اليوم، وذلك في إطار المحافظة على سلامتكم خلال الحالة الجوية السائدة في الإمارة. ابقوا آمنين».

وكانت بلدية دبي قد تلقت أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة الأحوال الجوية الماطرة التي شهدتها الإمارة أمس، حيث تركزت تلك البلاغات والحالات الطارئة حول تجمعات مياه الأمطار في بعض مناطق دبي إضافةً إلى بلاغات سقوط الأشجار على بعض الطرق الرئيسية والداخلية.

واتخذت بلدية دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية منذ بداية الحالة الجوية حيث وضعت فرق الطوارئ الميدانية على استعداد تام، وفور انحسار الأمطار باشرت الفرق استجابتها الفورية للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة على امتداد مناطق إمارة دبي.

ويأتي ذلك ضمن خطة البلدية وعملياتها للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة التي تشهدها الإمارة وعلى مدار أيام السنة وإدارة عملية تصريف تجمعات مياه الأمطار بسرعة وكفاءة عالية فضلاً عن إزالة كافة المخلفات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة لسكان الإمارة.

وأشارت بلدية دبي إلى أن مركز التحكم والسيطرة المسؤول عن إدارة ومتابعة كافة عملياتها في الإمارة استقبل أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة العاصفة المطرية التي شهدتها دبي حيث شملت 69 بلاغاً بشأن سقوط واقتلاع الأشجار إما في بعض الأحياء أو على الطرقات الداخلية إضافةً إلى 16 بلاغ لسقوط أشجار على الطرق الرئيسة في الإمارة نتيجة الرياح القوية التي صاحبت الحالة الجوية وتلقت كذلك 18 بلاغا لطلب خدمة سحب مياه الأمطار.

كما خصصت البلدية فرقاً إضافية لمتابعة عمليات إزالة مخلفات العاصفة من أغصان الأشجار والنباتات والرمال على الطرقات الرئيسة والسريعة إضافةً إلى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وانسداد المصارف الأرضية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة.

وطالبت البلدية الجمهور بالتواصل المباشر معها عبر الرقم: 800900، في حال وجود أي بلاغ أو حالة طارئة نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي قد تسبب خطراً على السلامة العامة.



