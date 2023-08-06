نشكركم على متابعتكم خبر سفارة الإمارات بفيينا تحذّر مواطنيها الموجودين بسلوفينيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 08:45 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أهابت سفارة دولة الإمارات في فيينا، الأحد، مواطني الدولة الموجودين في جمهورية سلوفينيا، بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وجاء التحذير بسبب ما تشهده البلاد من اضطرابات جوية، مؤكدةً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات السلوفينية، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في تواجدي.



