نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي باكستان في ضحايا حادث القطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 08:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نواب شاه بإقليم السند، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

و أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية باكستان الاسلامية والشعب الباكستاني الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



