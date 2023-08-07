نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تدعو للابتعاد عن مجرى وادي شوكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

دعت شرطة رأس الخيمة سكان ومرتادي منطقة وادي شوكة إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، مشيرةً إلى امتلائه عن آخره.

وقالت الشرطة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «نحيط سكان ومرتادي منطقة وادي شوكة برأس الخيمة والمناطق القريبة منها، بأن سد وادي شوكة قد امتلأ عن آخره».

وأضافت: «نرجو توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى وادي السد ومجاري الوديان القريبة منه، حفاظاً على سلامة الجميع».



