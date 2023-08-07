نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا حادث حافلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا حادث حافلة الركاب في إقليم أزيلال والذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة المغربية والشعب المغربي الشقيق و أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.



