نشكركم على متابعتكم خبر 200 مليون درهم مبيعات مراكز التسوق ضمن عروض “صيف الشارقة 2023” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تواصل عروض “صيف الشارقة 2023” التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعالياتها بنسختها الـ 20 تحت شعار ” يا هلا بصيفنا في الشارقة”.

وبحسب “وام”، نجحت العروض ، إلى جانب بث أجواء الفرح والسعادة بمدن ومناطق إمارة الشارقة، في تعزيز قطاع التجزئة وتنشيط الحركة التجارية والتسويقية وتجاوز حجم المبيعات التي شهدتها مراكز التسوق والأسواق والمحلات التجارية المشاركة في العروض ٢٠٠ مليون درهم.

وأكد جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز السعادة في المجتمع جزء من الأهداف التي تسعى غرفة الشارقة إلى تحقيقها عبر عروض “صيف الشارقة” من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها مراكز التسوق.

وتشهد العروض في نسختها الجديدة التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل ، مشاركة عدد كبير من مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة على مستوى إمارة الشارقة، إلى جانب برنامج حافل بالعروض المميزة، بما في ذلك التخفيضات الترويجية التي تصل إلى 75 في المائة على مختلف أنواع المنتجات وأشهر العلامات التجارية.



