نشكركم على متابعتكم خبر محاكم أبوظبي تصدر 37536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

​أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و 536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و 6 آلاف و 239 حكماً في محاكم الاستئناف، و 1489 حكماً في محكمة النقض.

​ وبحسب “وام”، أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعما لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.

​وأوضح أن التحول الرقمي والتوظيف المستدام للتقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العديد من الإجراءات القضائية، أسهم في زيادة نسب الإنجاز وسرعة البت في القضايا، وذلك بما يتماشى مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، تحقيقا لرؤيتها المتمثلة في محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.

​وتفصيلا، أظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و 527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و 13 ألفاً و 922 حكماً في الدعاوى التجارية، و 5 آلاف و 87 حكماً في القضايا العمالية، و 4 آلاف و 70 حكماً في الدعاوى المدنية، و 1888 حكماً في التركات، و 3 آلاف و 900 حكم في القضاياالإيجارية، و 142 في الدعاوى الإدارية.

​كما بينت الإحصائيات وفق توزيع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، إصدار 22 ألفاً و 304 أحكام في منطقة أبوظبي، 7 آلاف و 39 حكماً في منطقة العين، و 465 في منطقة الظفرة، أما في محاكم الاستئناف، فقد بلغ إجمالي الأحكام القضائية 4 آلاف و 944 في أبوظبي، 1214 في العين و 81 في الظفرة.



